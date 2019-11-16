لاعب “بارادو”:”أحلم بالخضر وبلماضي صنع التاريخ”

كشف “يُسري بوزوق” لاعب فريق “أتلتيك بارادو” ان الإلتحاق بالمنتخب الوطني يبقى حُلمه الأكبر.

لاعب “الباك” آجرى حوار مُطول مع موقع “كووورة” العربي قال فيه:”أي لاعب يحلم ويطمح لتمثيل ألوان منتخب بلاده”.

“لذلك أنا أواصل العمل بجدية من أجل نيل هذا الشرف، خاصة وأن بلماضي منح الجميع الثقة لبلوغ هذا الحلم”.

وبخصوص التتويج القاري:”المنتخب حقق استفاقة حقيقية وإنجازًا تاريخيًا، بفضل المدرب جمال بلماضي وحسن تسييره للمجموعة”.

“بلماضي جعل من اللاعبين عائلة واحدة، وغرز فيهم الروح القتالية، ومنحهم الثقة، نتمنى أن يواصل المنتخب على هذا المنوال”.