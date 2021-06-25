لاعب “بارادو” في طريقه للدوري البلجيكي !

يقترب النجم الدولي الجزائري لفريق أتلتيك بارادو آدم زرقان من الاحتراف في الدوري البلجيكي الموسم المُقبل.

موقع “كووورة” العربي كشف بأن إدارة “الباك” على وشك التوصل لاتفاق مع نادي جينك الناشط في الدرجة الأولى البلجيكية، بشأن إعارة اللاعب زرقان، وأضاف ذات المصدر أن ذلك جاء بناء على رغبة اللاعب الذي يريد اكتساب المزيد من الخبرة، والحصول على فرصة أكبر للعب في المستوى العالي.

ومن المرتقب أن تعلن إدارة النادي الناشط في الرابطة الوطنية المُحترفة الأولى في الساعات القليلة المقبلة، عن إعارة اللاعب إلى صفوف جينك، مقابل 300 ألف يورو.