لاعب بارادو يقترب من الدوري الفرنسي

يقترب لاعب فريق أتلتيك بارادو، حمزة موالي، من خوض تجربة إحترافية الموسم المُقبل.

الظهير الأيسر الشاب للباك سيشد الرحال هذا الأسبوع صوب فرنسا من أجل الإلتحاق بفريق لافال.

حيث ينتظر خريج “الأكاديمية” الحصول على تأشيرة دخول التراب الفرنسي من أجل السفر.

ويُذكر أن “لافال” الناشط في الدرجة الثانية الفرنسية يضم في صفوفه لاعب الباك السابق، زكرياء نعيجي.