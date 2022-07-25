لاعب بارادو يقترب من الدوري الفرنسي
بقلم حواز عبد النور
يقترب لاعب فريق أتلتيك بارادو، حمزة موالي، من خوض تجربة إحترافية الموسم المُقبل.
الظهير الأيسر الشاب للباك سيشد الرحال هذا الأسبوع صوب فرنسا من أجل الإلتحاق بفريق لافال.
حيث ينتظر خريج “الأكاديمية” الحصول على تأشيرة دخول التراب الفرنسي من أجل السفر.
ويُذكر أن “لافال” الناشط في الدرجة الثانية الفرنسية يضم في صفوفه لاعب الباك السابق، زكرياء نعيجي.
🇩🇿 Paradou left-back Hamza Mouali is set to arrive this week in France to sign with Ligue 2 side Laval, he’s just been waiting on his visa pic.twitter.com/voRdn4PUK9
— Walid Ziani (@bylka613_) July 25, 2022
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