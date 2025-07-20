لاعب بارادو يلتحق بالدوري القطري

أعلنت إدارة نادي معيذر، الناشط في الدرجة الثانية القطرية، عن تعاقدها مع قائد أتليتيك بارادو، أحمد آيت عبد السلام.

وقدمت إدارة معيذر، مدافعها الجديد، عبر تغريدة على الحساب الرسمي للفريق على منصة “إكس” من دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.

مشيرة إلى أن آيت عبد السلام، سبق له حمل ألوان أندية جزائرية معروفة في صورة شباب بلوزداد وشبيبة القبائل، وشارك مع المنتخب الجزائري الأولمبي لأقل من 23 عامًا .

كما تمنت إدارة الفريق القطري. التوفيق والنجاح للاعبها الجديد، متمنية أن يساهم في تحقيق طموحات النادي للعودة مجدداً إلى دوري الأضواء .