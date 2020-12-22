لاعب “بريست”: “دولور مجنون ويبقى الأفضل” !

أشاد “براندان شاردوني” لاعب “بريست” الفرنسي بالنجم الجزائري “أندي دولور” واصفا إياه باللاعب المجنون.

وقال “شاردوني” في تصريحات صحفية: “ثنائية دولور – لابورد هي ثاني أفضل ثنائية بعد نيمار – مبابي”.

وأضاف: “دولور كثير الكلام فوق أرضية الميدان فمثلا دقيقتين فقط بعد بداية المباراة يضربني على كتفي ممازحا ويذهب للجهة الأخرى من الملعب”.

وتابع: “بعدها قلت في نفسي هذا اللاعب مجنون.. 5 دقائق يأتي عندي ويخبرني أنه سيلعب الآن في العمق”.

كما تفاجأ “شاردوني” كثيرا باللياقة البدنية للنجم الجزائري فتارة يتواجد على اليمين وتارة على اليسار وتارة في العمق.