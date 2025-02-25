لاعب بسكرة عبد الجليل يعتذر إلى الجزائريين ويوجه رسالة خاصة
بقلم عزيز طالبي
قدّم لاعب اتحاد بسكرة سعد عبد الجليل اعتذاره إلى الجزائريين، على الكلام الذي تفوه به خلال مباراة فريقه أمام اتحاد العاصمة. وهو ما تسبب في معاقبته بالإيقاف 6 مباريات نافذة.
وقال سعد عبد الجليل عبر فيديو نشرته الصفحة الرسمية للنادي البسكري عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك : “أعتذر لكل الجزائريين عن الكلام الذي تفوهت به. والخطأ الذي ارتكبته به في مباراة اتحاد بسكرة واتحاد العاصمة”.
كما عاد عبد الجليل إلى الحادثة قائلاً: “مقطع الفيديو الذي انتشر تم تصويره بين الشوطين، والاحتجاج لم يكن عن ركلة الجزاء. بل وجهت الكلام لزميلي عن أمور حدثت داخل المستطيل الأخضر”.
وختم لاعب بسكرة: “عموماً، كان خطأً، و كان يجب أن لا أتفوه بهذا الكلام. أطلب السماح من الجزائريين ومن كل صغير وكبير، وخاصة أنصار اتحاد بسكرة”.
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