لاعب بطّال لتعويض غولام!!

دفعت الإصابة الخطيرة التي تعرض لها الدولي الجزائري، فوزي غولام، ناديه “نابولي” لإتخاذ خطوة غريبة من أجل في أقرب الآجال.

وأشارت وسائل الإعلام الإيطالية بأن “البيرتينوبي” قرروا إستقدام “لاعب بطال” متمثلا في الكرواتي “ميليتش” الذي كان ينشط مع “أوليمبياكوس” و”فيورنتينا”.

ويأتي هذا القرار من طرف المدرب “ماوريتسيو ساري” ليؤكد بأن عودة غولام من هنا الى غاية نهاية الموسم مُستبعدة كُليا.

ويتواجد الظهير الأيسر للمنتخب الوطني حاليا لفترة نقاهة وإعادة تأهيل بعد تعرضه لكسر على مُستوى ركبته اليمنى وإجرائه لعملية جراحية.