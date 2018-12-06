لاعب بلعباس يُشعل الصراع بين العميد وسوسطارة !!

حولت إدارة فريق إتحاد العاصمة أنظارها نحو الظهير الأيسر لإتحاد بلعباس نبيل لعمارة من أجل ضمه في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث إنتظره مسؤول من إدارة سوسطارة اليوم الخميس بمطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة بعد قدومه من ليبيريا أين كان رفقة “المكرة” ليضرب الطرفان موعدا في السهرة من أجل التفاوض.

ويُدين إبن القبة ب4 أشهر للفريق البلعباسي ما يجعله يُسرح من طرف لجنة المنازعات فيما كانت إدارة مولودية الجزائر قد عرضت عليه 170 مليون شهريا من أجل ضمه في الميركاتو الشتوي.

ويُذكر أن سرار كان يُريد الظهير الأيسر لأولمبي المدية بعوش لكن الرئيس محفوظ بوقلقال طالب مُقايضته بحمرة إضافة إلى مبلغ مالي كبير.