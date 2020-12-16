لاعب تنس جزائري يُحدث فضيحة دولية وينال عقوبة قاسية!

تسبب لاعب التنس الجزائري، أيمن يخلف، في فضيحة دولية، بعدما ثبت تلاعبه بنتائج أربع مُباريات على مُستوى رابطة مُحترفي التنس “ATP”.

وتوبع يخلف، بسبب تنازله عن مُبارتين لصالح خصومه إراديا، وطلبه من آخرين أن يسمحوا له بالفوز فيما بعد.

وأعلنت خلية النزاهة الدولية للتنس، عن مُعاقبة الجزائري بمنعه من مُلامسة المضرب مدى الحياة في أي مُنافسة رسمية عالميا.

وسيُمنع اللاعب أيضا، من التواجد في الملاعب أو مُلحاقتها بأي صفة كانت، من هنا فصاعدا، بعد ثبوت التهم الموجهة له.

وسيكون يخلف، مُطالبا بدفع تعويضات بقيمة 100 ألف دولار لرابطة المحترفين، بسبب المخالفات التي وقع فيها.