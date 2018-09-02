لاعب “توتنهام” ينجو من “الخدمة العسكرية” الإجبارية !

صنع “هيونغ مين سون” لاعب “توتنهام” الإنجليزي الحدث في الفترة الأخيرة، بعد أن شارك مع منتخب بلاده “كوريا الجنوبية” في الألعاب الأسيوية.

حيث توج رفقة منتخب بلاده بالميدالية الذهبية وهو ما أعفاه من التجنيد الإجباري في بلاده، خاصة وأن كل مواطن في كوريا الجنوبية يجند إجباريا لمدة عامين إلا في حالة فوزه بإحدى الميداليات.

وبالتالي حقق “هيونغ مين سون” أفضل تتويج له في مسيرته، وسيواصل ممارسة كرة القدم وهو الذي كان تحت ضغوطات كبيرة ففي حالة فشله كان سيجند إجباريا لمدة عامين.

وأبدى نادي “توتنهام” عن سعادته الكبيرة بفوز “سون” بالميدالية الذهبية وعدم ذهابه للتجنيد الإجباري وبالتالي سيكون حاضرا رفقة فريقه مباشرة بعد نهاية “أسبوع الفيفا”.