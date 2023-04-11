لاعب تونسي سابق يضرم النار في جسده

حاول اللاعب التونسي السابق نزار العيساوي، إنهاء حياته بعدما قام بسكب مواد قابلة للاشتعال على نفسه وأضرم النار في جسده. في واقعة أثارت الكثير من التساؤلات في تونس.

وتأتي محاولة العيساوي للانتحار. عقب اتهامه في قضية إرهابية، وقام اللاعب بتوثيق لحظة الانتحار، من خلال مقطع فيديو نشره عبر صفحته على موقع فيسبوك.

وقالت وسائل إعلام تونسية أن اللاعب حاول حرق نفسه أمام منطقة الشرطة في مدينة حفوز التابعة لولاية القيروان.

وخلال الفيديو، حاول عدد من الأشخاص منع اللاعب السابق من ذلك، ومن بينهم امرأة يبدو أنها زوجته، كما سمع بالفيديو صوت صديق لنزار وهو يحاول أن يمنعه.

لكن المعني، كان مصمما على إشعال النار في جسده، لتنجح في النهاية محاولات إنقاذه وتم السيطرة على النار ونقله إلى المستشفى.

وفي تصريح عبر بث مباشر على حسابه في “فيسبوك” قبل إقدامه على حرق نفسه، أكد العيساوي، بأنه وقع في خلاف مع تاجر تعمد بيع الموز بـ 10 دنانير، وعندما توجه إلى مركز الأمن تم اتهامه بـ “الإرهابي”.

يذكر أن العيساوي سبق له اللعب، في عدد من الأندية التونسية. في صورة الاتحاد المنستيري وقوافل قفصة وجريدة توزر وأمل حفوز.