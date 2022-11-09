لاعب جديد سيدعم الخضر تحسبا لتربص نوفمبر

كشفت تقارير إعلامية، عن وضع الناخب الوطني، جمال بلماضي، أسماء جديدة في القائمة الموسعة للمنتخب الوطني، تحسبا لتربص نوفمبر.

وحسب ماورد اليوم الأربعاء، في موقع “SHOOT AFRICA”، الناطق بالفرنسية، فإن لاعب تولوز فارس شعيبي سيتم إستدعاؤه لتربص الخضر القادم.

والذي سيكون من 14 لغاية 19 نوفمبر الحالي، وتتخلله مبارتين وديتين ضد المنتخب المالي والسويدي.

للإشارة، فارس شعيبي يبلغ من العمر 19 سنة، وشارك هذا الموسم مع فريقه في 12 لقاءً، وأحرز هدفين وقدم 4 تمريرات حاسمة.