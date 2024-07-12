لاعب جديد يعزز صفوف شبيبة القبائل

نجحت إدارة شبيبة القبائل، في ضمان ثالث صفقة ضمن فترة التحويلات الصيفية الحالية، بعدما تعاقدت في وقت سابق مع كل من الحارس غايا مرباح، والمدافع الدولي الجزائري، محمد أمين مداني.

وأعلنت إدارة الكناري، ليلة الخميس إلى الجمعة. رسميا عن ضمها اللاعب أيمن عبد العزيز لحمري. قادما من شبيبة الساورة.

وكشفت إدارة الشبيبة، بأن لاعبها الجديد لحمري، وقع عقدا لـ 3 سنوات مع الفريق، بعدما قامت بشراء عقده من ناديه السابق.

للإشارة فإن شركة “موبيليس” المالك لأغلبية أسهم الكناري. تسعى جاهدة لإبرام صفقات قوية، بهدف إعادة الفريق إلى منصة التتويجات، بعدما تعاقدت مؤخرا مع المدرب عبد الحق بن شيخة.