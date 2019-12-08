لاعب جديد ينضم لقائمة المصابين في المنتخب الوطني !

إنضم لاعب جديد لقائمة المصابين في المنتخب الوطني، بعد اللاعب يوسف عطال الذي تعرض لإصابة على مستوى غضروف الركبة.

وتعرض اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي لإصابة رفقة فريقه الأهلي السعودي في مباراة فريقه أمام النجوم، أمس الأول، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

واكدت صحيفة الرياضية السعودية أن الجهاز الطبي في النادي الأهلي فى انتظار الكشف النهائي للجزائري يوسف بلايلي، الذي سيجريه اليوم لتحديد مستوى التمزق في العضلة الأمامية، التي أثبتتها الفحوصات الأولية.

ولم يرافق بلايلي بعثة الفريق المتجهة إلى مدينة أبو ظبي الإماراتية، لإجراء معسكر إعدادي للجولة المقبلة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.