لاعب جزائري مرشح للانتقال لصفوف أندرلخت

كشفت مصادر إعلامية أوروبية، اليوم الأربعاء، عن وجود اهتمام نادي أندرلخت البلجيكي، بالتعاقد مع لاعب دولي جزائري.

وحسبما غرّد به الإعلامي الفرانكو جزائري نبيل جاليت، عبر تويتر، أمس الثلاثاء، فإن أندرلخت مهتم بالتعاقد مع اللاعب حيماد عبداللي من أنجي الفرنسي.

وأوضح المصدر، أن جشع النادي الفرنسي قد يعطل صفقة انتقال حيماد لأندرلخت، خاصة وأن اللاعب مرتبط بعقد لثلاث سنوات قادمة مع أنجي.