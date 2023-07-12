لاعب جزائري مرشح للانتقال لصفوف أندرلخت
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشفت مصادر إعلامية أوروبية، اليوم الأربعاء، عن وجود اهتمام نادي أندرلخت البلجيكي، بالتعاقد مع لاعب دولي جزائري.
وحسبما غرّد به الإعلامي الفرانكو جزائري نبيل جاليت، عبر تويتر، أمس الثلاثاء، فإن أندرلخت مهتم بالتعاقد مع اللاعب حيماد عبداللي من أنجي الفرنسي.
وأوضح المصدر، أن جشع النادي الفرنسي قد يعطل صفقة انتقال حيماد لأندرلخت، خاصة وأن اللاعب مرتبط بعقد لثلاث سنوات قادمة مع أنجي.
Quelques sollicitations pour Himad Abdelli en L1 et en Belgique où Anderlecht est sensible au profil du néo-international algérien. Pour l’instant, ça bloque. Angers se montre trop gourmand pour les clubs intéressés. Il reste trois saisons de contrat. #Mercato #Algerie pic.twitter.com/zf6KI3otVb
— Nabil Djellit (@Nabil_djellit) July 11, 2023
رابط دائم : https://nhar.tv/IrgJs