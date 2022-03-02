لاعب جزائري مرشّح للالتحاق بالبطولة الكورية

دخل بلال عمراني اللاعب الجزائري الحامل للجنسية الفرنسية قائمة اللاعبين الذي تنوي إحدى الفرق الكورية الاستفادة من خدماته.

وحسبما أورده موقع “فوت ميركاتو” اليوم، فإن خريج أكاديمية أولمبيك مارسيليا على بعد خطوة فقط من الامضاء لصالح فريق دولسن هيونداي الناشط في القسم الأول من البطولة الكورية لـ 4 سنوات كاملة.

كما قال المصدر. أن التحاق عمراني بالبطولة الكورية قد يفتح له أبواب الانضمام إلى المنتخب الوطني. الذي يقوده الناخب الوطني جمال بلماضي الباحث عن مهاجمين من الطراز العال لفكّ شفرة العقم الهجومي حسب ذات التقرير.

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