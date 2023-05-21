لاعب جزائري يرفض تمثيل كندا وينتظر التفاتة من بلماضي

رفض اللاعب الجزائري، محمد فارسي، الناشط في نادي كولومبوس كرو، المنتمي إلى بطولة “أم أل أس” الأمريكية، استدعاء رسميا لتمثيل منتخب كندا.

وكشف الصحفي فيسانت ديستوشز، المهتم بأخبار الكرة الأمريكية. في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” بأن فارسي، الذي ينشط في منصب ظهير أيمن. لن يكون قائمة منتخب كندا المعنية بتصفيات بطولة الكونكاكاف “الكأس الذهبية”.

وأوضح الصحفي ذاته، بأن صاحب الـ 23 ربيعا. رفض استدعاء رسمي من أجل تمثيل المنتخب الكندي، بسبب رغبته في لعب كأس أمم إفريقيا.

كما أبرز، ذات المتحدث بأن فارسي، يفكّر في مستقبله الدولي، ويريد تمثيل الجزائر.

Mo Farsi est absent de la liste préliminaire du Canada🇨🇦 pour la Ligue des Nations car il a poliment décliné l’invitation de #CanMNT. Selon ma compréhension, il est en réflexion quant à son avenir international. Farsi peut aussi représenter @FAFAlgeria🇩🇿 qui l’a sur son radar.👇 — Vincent Destouches (@100_Soccer) May 20, 2023

وللإشارة فإن فارسي، كان ينشط في نادي اتحاد عين مليلة، الذي غادره للاحتراف الصائفة الماضية، بتوقيعه مع نادي كولومبوس كرو، عقدا لموسم واحد قابل للتجديد لموسمين.