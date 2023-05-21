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الرياضة

لاعب جزائري يرفض تمثيل كندا وينتظر التفاتة من بلماضي

بقلم محمد.ل
لاعب جزائري يرفض تمثيل كندا وينتظر التفاتة من بلماضي
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رفض اللاعب الجزائري، محمد فارسي، الناشط في نادي كولومبوس كرو، المنتمي إلى بطولة “أم أل أس” الأمريكية، استدعاء رسميا لتمثيل منتخب كندا.

وكشف الصحفي فيسانت ديستوشز، المهتم بأخبار الكرة الأمريكية. في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” بأن فارسي، الذي ينشط في منصب ظهير أيمن. لن يكون قائمة منتخب كندا المعنية بتصفيات بطولة الكونكاكاف “الكأس الذهبية”.

وأوضح الصحفي ذاته، بأن صاحب الـ 23 ربيعا. رفض استدعاء رسمي من أجل تمثيل المنتخب الكندي، بسبب رغبته في لعب كأس أمم إفريقيا.

كما أبرز، ذات المتحدث بأن فارسي، يفكّر في مستقبله الدولي، ويريد تمثيل الجزائر.

وللإشارة فإن فارسي، كان ينشط في نادي اتحاد عين مليلة، الذي غادره للاحتراف الصائفة الماضية، بتوقيعه مع نادي كولومبوس كرو، عقدا لموسم واحد قابل للتجديد لموسمين.

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