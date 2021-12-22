لاعب جزائري يطلب من بلماضي إدراجه في قائمة “الكان” بطريقته الخاصة

أصبح التهافت على حمل قميص “الخضر” كبيرا جدا من بعض اللاعبين الذين ينشطون في البطولات الأوروبية، في الأونة الأخيرة. بفضل الانجازات الكبيرة التي حقّقتها الكرة الجزائرية عامة. بما فيها التتويج الأخير للمدرب مجيد بوقرة ولاعبيه.

وأطلّ المهاجم بلال عمراني الذي يحمل قميص كلوج الروماني في الحوار الذي أجراه مع موقع “أونز مونديال” الفرنسي. بـ “طلب” للناخب الوطني جمال بلماضي بادراج اسمه في قائمة الكان المقبل بطريقة غير مباشرة.

وقال عمراني “لعب كأس إفريقيا رفقة الجزائر أكثر من هدف أعتبره حلم بالنسبة لي”. وأضاف “لا زالت شابا ولي الشرف أن ألعب لمنتخب مرشح فوق العادة للتتويج باللقب”. “بصراحة نملك افضل منتخب في إفريقيا”.

وأبدى عمراني رأيه فيما يقدّمه رياض محرز، حيث قال “محرز لو تنقل لأولمبيك مارسيليا لن يقدم ما قدمه رفقة ليستر سيتي ومانشيستر سيتي، ساقته الأقدار إلى بريطانيا مباشرة، أعرفه جيّدا و أذكّركم فقط أنّه لدينا نفس المناجير الذي يتعامل معه”.

يحدث هذا، في ظل تفادي عدد كبير من اللاعبين ذوي الأصول الجزائرية الذين تألقوا في الدوريات الأوروبية الحديث عن الجزائر قبل سنوات فقط.

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وتوّج أمسية السبت المنتخب الجزائري المحلي بلقب كأس العالم للمنتخبات العربية بعد الفوز المحقق في المباراة النهائية أمام تونس بنتيجة 2-0.

كما سجل أهداف المباراة كل من اللاعب أمير سعيود في الدقيقة الـ9 من الوقت الإضافي الأول بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

في حين أطلق اللاعب ياسين براهيمي رصاصة الرحمة في شباك المنتخب التونسي محرزا الهدف الثاني للخضر في الدقيقة 125.

كما تمكن المنتخب الوطني المحلي من ترسيم الحصول على مبلغ مالي كبير من قبل المسؤولين عن تنظيم منافسة العرب بقطر بعدما رسّم تأهل إلى النهائي.

وسيحصل زملاء المتألق يوسف بلايلي على مبلغ 5 ملايين دولار ما يقارب 90 مليار سنتيم بالعملة الجزائرية.

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