لاعب جزائري يقترب من مزاملة بن ناصر في الميلان

أكدت تقارير إعلامية فرنسية أن نادي الميلان قدم عرضا للاعب الجزائري الأصل ياسين عدلي من أجل الحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن نادي ميلان تقدم بعرض 10 ملايين أورو من أجل التعاقد مع اللاعب الجزائري ياسين عدلي الذي يلعب في صفوف نادي بوردو الفرنسي.

ولعب عدلي، صاحب الـ 21 عاما، لمنتخبات فرنسا تحت 16 و17 و18 و19 و20 عاما، لكن تقارير ذكرت قبل أشهر أنه يريد تمثيل بلده الأصلي الجزائر.

وانتقل ياسين عدلي من أكاديمية باريس سان جيرمان للشباب إلى بوردو في جانفي 2019 مقابل 5.5 مليون أورو.

ويمتد عقد ياسين عدلي مع بوردو حتى جوان 2023، ويجيد اللعب كصانع الألعاب، وفي مركز الوسط المتقدم.