لاعب دولي فرنسي يؤكد حسم لعروسي قراره بشأن المنتخب الذي سيمثله
بقلم فيصل زيان بوزيان
تحدث اللاعب الدولي الفرنسي السابق، عديل رامي، عن إختيار زميله بفريق تروا، ياسر لعروسي، المنتخب الذي سيمثله.
وظهر رامي، في ستوري عبر حسابه بالسنابشات، مجيبا عن سؤال أحد متابعيه، الذي طالبه بإرسال قميص ياسر لعروسي.
كما أكد اللاعب عديل رامي، أن ياسر لعروسي إختار تمثيل المنتخب الوطني الجزائري مستقبلا.
Adil Rami confirme que le choix de Yasser Larouci est fait, et qu’il a opté pour l’ALGERIE !🇩🇿🔥 pic.twitter.com/MC8UIj1BXX
— Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) October 15, 2022
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