لاعب دولي فرنسي يؤكد حسم لعروسي قراره بشأن المنتخب الذي سيمثله

تحدث اللاعب الدولي الفرنسي السابق، عديل رامي، عن إختيار زميله بفريق تروا، ياسر لعروسي، المنتخب الذي سيمثله.

وظهر رامي، في ستوري عبر حسابه بالسنابشات، مجيبا عن سؤال أحد متابعيه، الذي طالبه بإرسال قميص ياسر لعروسي.

كما أكد اللاعب عديل رامي، أن ياسر لعروسي إختار تمثيل المنتخب الوطني الجزائري مستقبلا.