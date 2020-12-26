لاعب دولي في كرة القدم ضمن المتهمين بقتل الشاب “سالم” في سطيف!

تحقيقات أمن سطيف تقود إلى توقيف 3 مشتبه فيهم واثنان آخران في حالة فرار

الضحية قُتل بضربات قارورات خمر على الرأس

تمكن عناصر الأمن الوطني في سطيف، ليلة أول أمس، من توقيف ثلاثة مشتبه فيهم في ارتكاب جريمة قتل الشاب “سالم.س”، البالغ من العمر 27 سنة، وهي الجريمة التي سجلت في حدود الساعة الثانية من صباح يوم الخميس الماضي.

وكانت جثة الشاب “سالم” قد جرى العثور عليها من طرف عمال النظافة “إيكوسات” على الساعة الرابعة صباحا، عندما كان يقوم بحراسة حظيرة سيارات في حي “عين موس” بسطيف.

وحسب مصادر “النهار”، فإن توقيف المشتبه فيهم الثلاثة جاء عقب تحقيقات لعناصر الشرطة تخللها تحليل كل المعطيات ومراجعة أشرطة “الكاميرات” المنصوبة في شوارع المدينة.

وتم الوصول والاشتباه في ثلاثة شباب ينحدرون من بلدية “بني عزيز”، أحدهم لاعب دولي في كرة القدم فئة “أشبال”، ويلعب حاليا في فئة أواسط في نادٍ رياضي معروف، كانوا متواجدين ليلة الحادثة في مدينة سطيف، وتم توقيفهم وتحرير محاضر جزائية ضدهم بتهمة كسر وقت الحجر الصحي ووضع مركبتهم في المحشر، حيث تم تحديد هوياتهم ومكان إقامتهم، وبعد تمديد الاختصاص، تمت مداهمة منازلهم وتوقيف ثلاثة منهم، ليلة الجمعة، فيما لا يزال اثنان يعتبران المتهمان الرئيسيان في ارتكاب جريمة قتل الشاب، وهما من ذوي السوابق القضائية.

وقد جرى اقتياد المشتبه فيهم الموقوفين إلى مقر الأمن في سطيف للتحقيق معهم في ملابسات الجريمة.

وأكدت مصادر مطلعة بأن المشتبه فيهم اعترفوا أثناء التحقيق بأنهم كانوا يوم وقوع الجريمة بمدينة سطيف على متن سيارتهم على الساعة الحادبة عشرة ليلا، وتم توقيفهم بتهمة كسر وقت الحجر الصحي وتحرير محاضر جزائية لهم، مع وضع السيارة في المحشر، وبعدها قاموا بمهاتفة صديقيهم ببلدية “بني عزيز” من أجل الحضور إلى سطيف لنقلهم إلى مقر إقامتهم على متن سيارته من نوع “كليو”، وأثناء عودتهم وفي حي “عين موس”، نزل أحدهم من السيارة وتوجه نحو باب محل تجاري بغرض التبول، فدخل في مناوشات مع حارس الحظيرة، وعندما عاد إلى السيارة، أخبر أصدقاءه، فترجلوا جميعا من السيارة وتوجهوا نحو حارس السيارة، وقام إثنان بالاعتداء عليه بقارورات خمر، مما تسبب له في نزيف على مستوى الرأس ولفظ أنفاسه الأخيرة هناك، فيما فرّ الجناة إلى بلدية إقامتهم.

ومن المنتظر استكمال التحقيق وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف.