لاعب ديجون الفرنسي يعرض خدماته على “الخضر”

أكد الفرانكو جزائري، ولاعب نادي ديجون الفرنسي، ريان سويسي، رغبته في حمل ألوان المنتخب الوطني، وذلك، في تصريحات خص بها “النهار”.

ويتواجد سويسي، المولود بتاريخ 28 فيفري 1998. والذي ينشط في منصب مدافع محوري ووسط ميدان استرجاع، في الجزائر، لقضاء عطلته الصيفية.

وقال صاحب الـ 27 عاما، بخصوص حمله ألوان “الخضر”: “حاليا أنا هنا في عطلة، وبعد ذلك سنرى ما يُخفيه القدر”.

وواصل سويسي، الذي خاض مع ديجون الناشط في “الليغ2” الفرنسية. في 15 مباراة الموسم الماضي: “أريد اللعب في المنتخب.. إنه فخر كبير أن تلعب مع المنتخب”.