لاعب رائد القبة “أسامة بلطرش” يوضح حقيقة تناوله للمنشطات !!

كشف لاعب رائد القبة “أسامة بلطرش” عن حقيقة تعاطيه للمنشطات وظهور النتائج التي أجراها إيجابية.

وقال المهاجم القبي أمسية اليوم الأحد في تصريحات حصرية لحصة “ستاد النهار” في تلفزيون النهار.

“كنت مريض بضرسة العقل وقمت بنزعها عند طبيب الأسنان وهذا الآخير منحني إبرة نديرها بعد عملية النزع”.

“بالنسبة للقضية تاعي.. الكل يعرف أنني من عائلة محافظة ولدي أخلاق عالية لا تسمح لي بتناول المخدرات أو الكوكايين”.

“أخبرت الطبيب الخاص بفريقي رائد القبة بذلك ومنحته وثيقة خاصة تثبت نزعي لضرسة العقل وبأن طبيب الأسنان منحني هذا الدواء”.