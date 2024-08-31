لاعب رديف إتحاد العاصمة يلتحق بنادي كولومبوس كرو الأمريكي

رسم لاعب رديف نادي إتحاد العاصمة، أمزيان سيد محند، اليوم السبت، إنتقاله إلى صفوف الفريق الثاني لنادي كولومبوس كرو، الناشط في الدوري الأمريكي MLS.

وأعلن النادي الأمريكي، عبر موقعه الرسمي، عن تعاقده مع متوسط الميدان، الجزائري الشاب، لمدة سنة واحدة.

وثمن مدرب الفريق، كلفين جونز، صفقة التعاقد مع لاعب رديف “سوسطارة”، وصرح للموقع الرسمي لفريقه:”أمزيان إضافة رائعة، فهو يتمتع بتنوع كبير ومهارة فنية وحماس للتعلم وتحسين مستواه”.

وأضاف المتحدث:”نتطلع إلى العمل معه بشكل أكبر في نظامنا ومساعدته على تحقيق أهدافه في MLS NEXT Pro، نحن سعداء بوجوده في كولومبوس ونتطلع إلى رؤية ما سيقدمه هذا الموسم”.

للإشارة، يتمتع اللاعب الجزائري الشاب، أمزيان سيد محند، ببنية جسدية قوية، و مؤهلات كبيرة، كما يجيد اللعب بالقدمين اليمنى واليسرى.