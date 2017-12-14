لاعب ريال مدريد يزور مسجد الشيخ زايد

زار صبيحة اليوم الخميس الدولي الإسباني ولاعب ريال مدريد الشاب “لوكاس فازكيز” مسجد الشيخ زايد بأبوظبي خامس أكبر مساجد العالم.

وإستغل “فاسكيز” وقت الراحة الذي منحه زيدان للاعبين عقب التأهل أمس إلى الدور النهائي من مونديال الأندية المُقام بأبوظبي الإماراتية.

وقام الدولي الإسباني بالتجول في مدينة أبوظبي قبل أن يزور مسجد الشيخ زايد وهو يرتدي العباءة الخليجية رفقة صديقين له.

وإلتقط فاسكيز الذي شارك في الشوط الثاني من لقاء الجزيرة صورة له أمام المسجد ووضعها في مُختلف مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة به.