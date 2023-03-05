لاعب سابق في تفينتي: “لم يتم التعامل بجدية مع زروقي في وقت سابق”

كشف لاعب نادي تفينتي السابق، فاوت براما، بأن لاعب الفريق الحالي والمنتخب الوطني الجزائري، رامز زروقي، لم يتم التعامل معه بجدية، حينما كان في الفريق الثاني لتفينتي.

وتحدث براما، الذي تحول قبل 4 سنوات من الآن للتدرب مع رديف تفينتي، قبل اعتزاله، عن زروقي، في تصريحات خص بها شبكة ” ESPN” مؤكدا بأن الدولي الجزائري، لم يتم أخذه على محمل الجد من قبل إف سي تفينتي.

وعلق الهولندي على تألق زروقي هذا الموسم قائلا: “لقد لعبت هناك (يقصد الرديف) مع زروقي وفيفر، وكان الفريق الثاني لتفينتي رائعا…فيفر استحق فرصا أكثر مما لديه الآن، وكان الأمر نفسه مع زروقي، في الواقع.”

كما أوضح المتحدث ذاته، بأن زروقي، كان يتم إشراكه كظهير أيمن وتارة كجناح أيسر في تدريبات الفريق الأول، لا لشيء سوى لأنه كان لديهم مكان شاغر في هذه المناصب.