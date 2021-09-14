لاعب سابق للمنتخب الوطني يختار الهجرة غير شرعية عبر قوارب الموت!

إختار اللاعب السابق للمنتخب الوطني المحلي الهجرة غير الشرعية عبر قوارب الموت إلى الضفة الأخرى بعد اعتزاله كرة القدم سنة 2018 في فريق أهلي برج بوعريريج.

وسبق للمدافع الأيمن أمين بولحية وأن حمل ألوان العديد من الأندية على غرار إتحاد بسكرة، شباب قسنطينة، جمعية الشلف، وأهلي برج بوعريريج.

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