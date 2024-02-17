لاعب سوسطارة يجتاز الفحص الطبي مع “سيسكا موسكو” الروسي

كشفت تقارير صحفية روسية صادرة اليوم السبت، بأن نادي سيسكا موسكو، سيعلن في الأيام القليلة المقبلة، عن تعاقده مع لاعب من اتحاد العاصمة.

وأبرز “سبورت 24” نقلا عن موقع “أر تي” الروسي، بأن لاعب رديف سوسطارة، سيد أحمد عيساوي، اجتاز الفحص الطبي بنجاح مع سيسكا موسكو.

ونشر المصدر ذاته، تصريحات لوكيل أعمال صاحب الـ 19 ربيعا، أنيس بن شعبان. أكد من خلاله الأخير، بأن عيساوي اجتاز الفحص الطبي بنجاح، ويمكن القول إن الأمور مرت بشكل جيد.

كما أوضح الموقع الروسي، بأن إدارة نادي سيسكا موسكو. ستعلن قريبا عن صفقة اللاعب القادم من رديف اتحاد العاصمة.