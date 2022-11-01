لاعب شارلوروا بن بوعلي ندير يترحم على الشهيدة حسيبة

ترحم لاعب شارلوروا الحالي، ندير بن بوعلي، على قريبته الشهيدة حسيبة بن بوعلي بمناسبة العيد الـ68 لإندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وكتب اليوم الثلاثاء، خريج نادي بارادو بن بوعلي عبر تويتر:” La fierté de la famille la fierté de l’Algérie”

أي فخر العائلة وفخر الجزائر.

وأضاف اللاعب بن بوعلي:”الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته و يتقبلها مع الشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا يجعل إسمها مرفوع في السماء والأرض”.