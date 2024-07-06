لاعب شباب بلوزداد يعود لناديه السابق

ترسمت مغادرة مدافع شباب بلوزداد، والقائد سفيان بوشار، الفريق مع نهاية الموسم الجاري، نحو ناديه السابق.

وكان بوشار، قد غادر شباب بلوزداد الصائفة الماضية، نحو نادي الكويتي العربي. الذي قرر إعارته من جديد للشباب، شهر جانفي الفارط، بعقد لـ 6 أشهر.

وأعلن أمس الجمعة، نادي العربي الكويتي. في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” عن عودة بوشار، إلى صفوف النادي تحسبا للموسم الكروي الجديد 2024-2025.

وبذلك، يكون بوشار، قد غادر من أوسع الأبواب، بعدما ساهم في تتويج الفريق بلقب كأس الجزائر. على حساب المولودية. وهو اللقب الذي أنقذ موسم الشباب، الذي خسر لقب البطولة لصالح ذات المنافس، بعد سيطرة لـ 4 مواسم متتالية.