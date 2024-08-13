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الرياضة

لاعب شباب بلوزداد يلتحق بالوحدة الإماراتي

بقلم محمد لمين صحراوي
لاعب شباب بلوزداد يلتحق بالوحدة الإماراتي
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أعلنت إدارة نادي الوحدة الإماراتي، اليوم الثلاثاء، رسميا عن تعاقدها مع لاعب شباب بلوزداد، الكاميروني ليونيل وامبا.

وكان وامبا، المرتبط بعقد مع الشباب إلى صيف 2025، قد قاطع تحضيرات الفريق الصيفية. بعد رفضه مقترح تمديد عقده، الأمر الذي دفع بالإدارة لوضعه في قائمة المعروضين للبيع.

وكشفت إدارة النادي الإماراتي، في تغريدة عبر حسابها على منصة “إكس”. عن ضمها صاحب الـ 21 ربيعا، من دون الكشف عن قيمة الصفقة ومدة العقد.

كما نقل المصدر ذاته، تصريحات مقتضبة للاعب السابق للشباب. أكد من خلالها، أنه فخور بالإنضمام للوحدة، وأنه يسعى لتقديم نفسه بأفضل صورة مع الفريق.

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