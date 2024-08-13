لاعب شباب بلوزداد يلتحق بالوحدة الإماراتي

أعلنت إدارة نادي الوحدة الإماراتي، اليوم الثلاثاء، رسميا عن تعاقدها مع لاعب شباب بلوزداد، الكاميروني ليونيل وامبا.

وكان وامبا، المرتبط بعقد مع الشباب إلى صيف 2025، قد قاطع تحضيرات الفريق الصيفية. بعد رفضه مقترح تمديد عقده، الأمر الذي دفع بالإدارة لوضعه في قائمة المعروضين للبيع.

وكشفت إدارة النادي الإماراتي، في تغريدة عبر حسابها على منصة “إكس”. عن ضمها صاحب الـ 21 ربيعا، من دون الكشف عن قيمة الصفقة ومدة العقد.

كما نقل المصدر ذاته، تصريحات مقتضبة للاعب السابق للشباب. أكد من خلالها، أنه فخور بالإنضمام للوحدة، وأنه يسعى لتقديم نفسه بأفضل صورة مع الفريق.

بيان رسمي ✒️ | ليونيل وامبا تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع المهاجم الكاميروني الشاب ليونيل وامبا (21 عام)، قادماً من نادي شباب بلوزداد - الجزائر ليتم قيده في فئة “اللاعب المقيم”، وذلك ضمن استراتيجية النادي لتعزيز صفوف الفريق الأول باللاعبين الشباب والمواهب الكروية.… pic.twitter.com/WVwfb3VrJy — AlWahda FC نادي الوحدة (@AlWahdaFCC) August 13, 2024

ومن جانبه أعرب ليونيل وامبا عن شكره وتقديره لقيادة وإدارة النادي على الثقة في التعاقد معه، مبدياً عن سعادته وحماسه بالانضمام إلى النادي وعزمه على تلبية كافة التطلعات.#WHDFC pic.twitter.com/MwXTdgX585 — AlWahda FC نادي الوحدة (@AlWahdaFCC) August 13, 2024