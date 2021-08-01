عاجل
لعمامرة يسلم الرئيس التونسي رسالة من رئيس الجمهورية
إعــــلانات
الرياضة

لاعب شباب بلوزداد يُصاب بقطع في الرباط الصليبي

بقلم حواز عبد النور
لاعب شباب بلوزداد يُصاب بقطع في الرباط الصليبي
ضربة موجعة لشباب بلوزداد
  • 549
  • 0

كشف اليوم الأحد فريق شباب بلوزداد إصابة لاعبه ريان حايس بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى.

وأضاف الفريق البلوزدادي  في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الفحوصات الأخيرة التي خضع لها حايس، كشفت عن تعرضه لتمزق على مستوى الأربطة الصليبية للركبة اليسرى.

وأوضح مُتصدر البطولة أن ريان حايس صاحب الـ23 عاما، سيخضع لعملية جراحية لم يحدد موعدها بعد، متمنيا له العودة في أقرب وقت لأجواء المنافسة.

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=967391
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
اطلع أكثر
إعــــلانات