لاعب شباب بلوزداد يُصاب بقطع في الرباط الصليبي

كشف اليوم الأحد فريق شباب بلوزداد إصابة لاعبه ريان حايس بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى.

وأضاف الفريق البلوزدادي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الفحوصات الأخيرة التي خضع لها حايس، كشفت عن تعرضه لتمزق على مستوى الأربطة الصليبية للركبة اليسرى.

وأوضح مُتصدر البطولة أن ريان حايس صاحب الـ23 عاما، سيخضع لعملية جراحية لم يحدد موعدها بعد، متمنيا له العودة في أقرب وقت لأجواء المنافسة.