لاعب شبيبة الساورة طاهوري يخضع لعملية جراحة ناجحة

أجرى لاعب شبيبة الساورة، طاهوري عصام، عملية جراحية ناجحة، بعد الاصابة التي تعرض لها على مستوى الركبة.

وأعلنت إدارة فريق شبيبة الساورة، عبر الصفحة الرسمية للفريق، بأن العملية الجراحية التي خضع لها اللاعب طاهوري، تمت بنجاح.

كما أبدى مسؤولي نادي الجنوب، وكل أسرة الفريق، من لاعبين، وطاقم فني، عن كامل دعمهم للاعب طاهوري، مع تمنياتهم له بالشفاء العاجل.

وعبرت إدارة شبيبة الساورة، عن أملها في استعادة طاهوري عصام، لكامل عافيته في أقرب فرصة، والعودة للمنافسة مع الفريق.

يذكر أن الاصابة التي تعرض لها اللاعب طاهوري عصام، الأسبوع الماضي، على مستوى الركبة، كانت خلال مشاركته في احدى الحصص التدريبية للفريق.