لاعب شبيبة القبائل «إليـاس بـن يوسف» متهم في قضيـة زنـا مع أم لأربعـة أطفـال!

النهار تنشر القصة الكاملة التي أدت إلى حبس لاعب «الكناري»

الزوجة أودعت الحبس المؤقت بعد شكوى من زوجها بتهمة الخيانة الزوجية

كشفت التحقيقات على مستوى محكمة الجنح في حسين داي بالعاصمة، بخصوص قضية لاعب شبيبة القبائل، إلياس بن يوسف، صانع ألعاب نادي «بارادو» السابق، الذي تم توقيفه خلال الأسابيع القليلة الماضية، على مستوى «مطار هواري بومدين» أنه متورط في قضية زنا مع امرأة متزوجة وأم لأربعة أولاد، حيث عثر زوج هذه الأخيرة على فيديو فاضح كان لاعب «الكناري» قد أرسله لعشيقته، التي توجد في الوقت الراهن رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش، فيما استفاد اللاعب بعد إفراغ الأمر بالقبض عليه، من وضعه تحت الرقابة القضائية.

وحسب مصادر «النهار»، فإن الزوجة المتهمة في هذه القضية «ن.ع» هي امرأة حسناء تبلغ من العمر 32 سنة وأم لأربعة أطفال، ربطت علاقة غير شرعية بلاعب شبيبة القبائل، حيث كان الأخير يقوم بعد كل علاقة حميمية تجمعهما بتصوير فيديوهات لهما، لتقوم هي الأخرى بالتقاط صور من أجل الاحتفاظ بها.

وأضافت مراجع «النهار» أنه بتاريخ الحادثة وبينما كانت المتهمة بصدد الاستحمام، قام اللاعب بإرسال فيديو فاضح جمعه بها عبر هاتفها النقال، لكن شاء القدر أن يكون أول من يطلع عليه هو زوجها «ح.ب»، الذي أصيب بصدمة عنيفة، سرعان ما تماسك نفسه بعدها، ليقوم بالتوجه مباشرة إلى مقر الشرطة القضائية في حسين داي، من أجل ترسيم شكوى ضد زوجته وضد مرسل تلك اللقطات.

وقد كشفت تحقيقات الشرطة أن المتهمة كانت تقوم هي الأخرى بتصوير عشيقها خلال ممارستهما للمحظور، وهو الأمر الذي أذهل الزوج الذي تأسس طرفا مدنيا في القضية، ضد زوجته وأم أولاده، بعدما قام بترسيم شكوى ضدهما بجرم الزنا.

وبمباشرة التحريات بخصوص ملف القضية، تم التوصل إلى معرفة هوية المتهم، حيث تبين أن الأمر يتعلق بلاعب فريق شبيبة القبائل، ليصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي أمرا بضبطه وإحضاره.

وبعد توقيف اللاعب على مستوى مطار هواري بومدين، عندما كان يهم بمغادرة الأراضي الجزائرية نحو المغرب في عطلة راحة واستجمام، تم إفراغ الأمر بإيداعه الحبس، قبل أن يتقرر إخلاء سبيله بعدما استفاد من إجراءات الرقابة القضائية عن قضية الزنا.

فيما أصدر قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي أمرا بالإيداع في حق عشيقته المتهمة بالخيانة الزوجية، في انتظار ما ستسفر عنه باقي التحقيقات بعد سماع أقوالها مجددا أمام قاضي التحقيق خلال الأيام القليلة المقبلة.