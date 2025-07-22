لاعب شبيبة القبائل مطلوب في الدوري البلجيكي

دخل لاعب نادي شبيبة القبائل، ومهاجم المنتخب المحلي، رضوان بركان، دائرة اهتمامات أحد الأندية الناشطة في الدوري البلجيكي الممتاز.

وحسبما جاء في تغريدة للصحفي الفرانكو جزائري نبيل جليت، فإن بركان، الذي لم يلتحق بعد بتربص المحليين تحسبا لـ”شان” 2024 المؤجلة إلى 2025، يتواجد محل أطماع نادي زولت فاريجيم.

كما أبرز الصحفي ذاته، أن المهاجم الشاب لـ”الكناري” الذي بصم الموسم الماضي على 10 أهداف خلال 30 مشاركة. يملك أيضا عرضا رسميا من أحد الأندية الروسية، من دون الكشف عن هوية النادي.

يُشار إلى أن بركان، تواجد في القائمة الأولية التي أعدها الناخب المحلي، مجيد بوقرة. تحسبا للمشاركة في غمار كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين المقررة ما بين الـ 2 والـ 30 أوت الداخل.