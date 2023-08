لاعب شبيبة القبائل نزلة يسافر إلى قطر

يرتقب أن يغادر مهاجم شبيبة القبائل، ماسينيسا نزلة، مساء اليوم الثلاثاء، أرض الوطن من أجل الالتحاق بقطر، للوقوف على مدى تعافيه من الإصابة الخطيرة التي يعاني منها.

وكشفت إدارة الكناري، في تغريدة لها على “تويتر” بأن مهاجمها، الغائب منذ 6 أشهر بسبب إصابة على مستوى الركبة، سيزور مستشفى “أسبيتار” بالدوحة، سهرة اليوم الثلاثاء.

مبرزة بأن لاعبها سيجري فحوصات جديدة على يد أحد الأخصائيين على مستوى المصحة الرياضية الشهيرة بالدوحة، من أجل حسم تعافيه نهائيا من إصابته الخطيرة.

كما تمنت الإدارة القبائلية في نهاية التغريدة، عودة سريعة لمهاجمها نزلة إلى المنافسة.

Massinissa Nezla se rendra en fin de cette soirée au Qatar, afin d'effectuer des contrôles et examens médicaux à Aspetar. Nezla, en arrêt depuis dix mois pour cause de méchante blessure au genou, consultera un spécialiste dans la fameuse clinique du sport de Doha et sera sans… pic.twitter.com/1muwuM64Ph

— JS Kabylie (@jsk_tweet) August 8, 2023