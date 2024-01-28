لاعب شبيبة القبائل يتعرض إلى حادث مرور

تعرض لاعب شبيبة القبائل سيد أحمد مطاع الله إلى حادث مرور في طريقه إلى منزله في تلمسان حسب الصفحة الرسمية للفريق.

و تمنت إدارة شبيبة القبائل الشفاء العاجل للاعب المتألق في صفوفها، بعدما أعلنت عن الخبر، في حين تمنت عودته المبكرة إلى الفريق.

كما سيستغل اللاعب مطاع الله فترة الراحة الشتوية لمدة 3 أيام، التي منحتها الإدارة القبائلية للاعبين، قصد أخذ وقت كبير للاسترجاع، قبل عودته إلى التدريبات خلال الايام القليلة القادمة.

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