لاعب شبيبة سكيكدة السابق يتألق في دوري المؤتمرات الأوروبية

تمكن اللاعب الجزائري بصفوف نادي بالكاني شكوبي المقدوني، وليد حميدي، من قيادة فريقه للفوز أمام نادي دينامو زغرب الكرواتي بثنائية نظيفة.

وأحرز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 83 من عمر المواجهة، بعد أن شارك إحتياطي في اللقاء بداية من الدقيقة 65 من الشوط الثاني.

ونال اللاعب الجزائري في اللقاء علامة 7.4 كتنقيط في اللقاء، بعد أن لمس 19 كرة في المواجهة 11 منها تمريرة ناجحة، وفاز بأربع صراعات ثنائية.

وللإشارة، ينشط اللاعب حميدي في منصب الجناح الأيمن، ويبلغ من العمر 26 سنة، وخاض مع فريقه 9 مواجهات وسجل هدف.

كما سبق للاعب أن خاض العديد من التجارب في البطولة الوطنية، حيث تكون في الفئات الشابة لنادي وفاق سطيف، ومثل أندية مولودية وجمعية وهران وشبيبة سكيكدة.