لاعب شُبان الخضر يقترب من شبيبة القبائل

كشف موقع “ديزاد فووت” أن لاعب المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 20 سنة “ماسيل أجاودي” قريب من الانضمام لفريق شبيبة القبائل.

خريج مدرسة تكوين نادي لانس الفرنسي إلتقى أمس الأربعاء رئيس فريق شبيبة القبائل شريف ملال وكذا بعض المسيرين أين تواجد لمُتابعة مواجهة الكناري أمام الضيف نصر حسين داي بملعب 01 نوفمبر 1954 بتيزي وزو.

وأضاف ذات المصدر أن ملال استطاع إقناع اللاعب الذي تألق في كأس العرب للمنتخبات لأقل من 20 سنة التي جرت بمصر مؤخرا كما وعده بدمجه مُباشرة مع الفريق الأول للكناري.