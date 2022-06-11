لاعب فرانكو جزائري مرشّح لمزاملة محرز في مانشيستر سيتي

قال موقع “فوت ميركاتو” ان المدافع فرانكو جزائري ريان ايت نوري يتواجد ضمن مخططات مانشيستر سيتي.

كما اضاف أن اللاعب لم يتلقى أي عرض رسمي لكنه جلب أنظار المدرب الفيلسوف بيب غوارديولا.

وأشار إلى أن غوارديولا وضعه قيد الدراسة قبل التعاقد معه.

يذكر. أن المدافع المرشّح بقوة للإنضمام إلى الخضر قدّم موسما جيّدا رفقة فريقه وولفرهامبتون. وكان مقنعا إلى أبعد الحدود بعدما لعب 23 مباراة في الدوري الإنجليزي. وقدم 4 تمريرات حاسمة كما سجّل هدفا واحدا.

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