لاعب فرنسي سابق: “سليماني يجعل المدافعين يعيشون الجحيم” !

أشاد “برونو شيرو” اللاعب الفرنسي السابق، والمحلل الحالي لقنوات “بي إين سبورتس”، بالنجم الجزائري إسلام سليماني.

وقال “شيرو” في حوار أجراه مع مجلة “فرانس فوتبول”: “مهما كانت نسبة نجاحه أمام المرمى، نعلم جيدا أنه في كل مباراة سيجعل المدافعين يعيشون الجحيم”.

وأضاف: “لديه إمكانيات كبيرة ويمكنني الاعتراف أنني لم أكن أعلم أن لديه قدرة هائلة في منح زملائه تمريرات حاسمة”.

وتابع: “ثنائيته مع بن يدر جعلت موناكو أقوى في الناحية الهجومية، وأعتقد أن تواجدهما معا حتى خارج الميدان يجعلانهما متفاهمين أكثر داخل أرضية الميدان”.