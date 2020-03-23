لاعب فرنسي يفقد حاستي الذوق والشم بسبب كورونا!

كشف اللاعب الفرنسي رودي غوبار، بأنه فقد حاستي الذوق والشم منذ قرابة أسبوع، وهو المُصاب بفيروس كورونا منذ 10 أيام.

وصرّح نجم “يوتا جاز” لوسائل إعلام أمريكية قائلا :”أنا لا أستطيع التذوق ولا الشم بشكل تام خلال الأيام الأربعة الماضية”.

وواصل مُستفسرا بنبرة خائفة :”هل رأيتم هذه الأعراض عند أشخاص آخرين”.

وجاء الرد سريعا، من طرف أطباء مُختصين، والذين أكدوا بأن هذه الأعراض تظهر عند الشباب المُصابين بالوباء العالمي.

وكان غوبار أول لاعب NBA أصيب بكوفيد 19، وكاد يتسبب في كارثة عندما كان يسخر مع صُحفيين بخصوص المرض.

وقام حينها بالسعي لنقل العدوى للحاضرين معه بطريقة مُستهترة، وهو لا يدري بأنه كان مُصابا بالفيروس.