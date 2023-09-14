لاعب فيردر بريمن الألماني يبدي رغبته في تقمص ألوان الخضر

أبدى لاعب نادي فيردر بريمن، الألماني، ميتشيل وايزر، رغبته في الالتحاق بالمنتخب الوطني، وتمثيل ألوان الجزائر.

ونقلت صحيفة “بيلد” الألمانية، تصريحات ميتشيل وايزر، أين قال: “لم يتبقى لي الكثير في مسيرتي الكروية، وهذه الفكرة كانت تراودني دائما”.

كما أضاف: “هدفي كان دائما المشاركة في بطولة كبيرة، وأرى بأني أملك فرص أكبر مع الجزائر، لقد اتخذت قرارا وأشعر بأنه الأنسب بالنسبة لي”.

وأردف مدافع فيردر برمين: “صحيح أنه سيكون شيئ جيدد بالنسبة لي، لكني أحب المغامرة، ومواجهة التحديات”.

وحسب صحيفة “بيلد” الألمانية، فإن المدافع الأيمن لنادي فيردر برمين، ميتشيل وايزر (29 عاما) يملك أصول جزائرية من والدته، ولم يسبق له خوض مباريات دوليةمع المنتخب الأول لألمانيا.