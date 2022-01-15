لاعب كاميروني سابق يعلق عن الفيديو المليوني لقناة النهار

تحدث اللاعب الدولي الكاميروني السابق أوريليان شيدجو عن الفيديو الذي بثته قناة النهار والذي ظهر فيه اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز وهو يحيي أطفال المدرسة الذين تنقلوا إلى فندق أونومو لإستقبال نجم مانشستر سيتي.

وتحدث اللاعب السابق لنادي ليل الفرنسي في تصريح لقناة النهار حول تواضع اللاعب الدولي الجزائري رياض مرحز قائلا:

“نحن في الكاميرون نتابع بطولة الدوري الإنجليزي مثلكم تماما، ومن الطبيعي أن يعرفوا رياض محرز والعديد من النجوم الآخرين، ومن الجيد أنه خرج من حافلة المنتخب الجزائري لتحية الأطفال الصغار، وهو يدل على تواضعه، أنا لم أتفاجئ من إعجاب الكاميرونيين برياض محرز، لأنهم يتابعون الكرة الإنجليزية والعالمية، كما أنه نجم كبير ونحن سعداء بتواجده معنا”