“لاعب كولومبي” يتعرض لإطلاق نار وينجو من الموت!

الرياضة
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“لاعب كولومبي” يتعرض لإطلاق نار وينجو من الموت!
بقلم إسماعيل عشاش

تجنب اللاعب الكولومبي، خوان كوينتيرو، موتا حقيقيا، بعدما تعرض لإطلاق نار مُباشر، من أحد أنصار فريقه “كالي” الغاضبين من النتائج.

وصرّح المُدافع الصاعد قائلا :”لقد كنت رفقة شقيقي في السيارة، لأحد شخصا يُوجه صوبي سلاحا ناريا، لأقوم بالإسراع في الهروب”.

وواصل :”لقد قام بإطلاق النار علينا بشكل كبير، ولكن بوابة السيارة كانت صلبة وحمتنا من الرصاص الذي كان ينهمر علينا”.

وكانت جماهير نادي “كالي” غاضبة لعدم تمكن فريقهم من الوصول للأدوار النهائية للدوري، ليقوموا بالإنتقام من لاعبهم بهذه الطريقة العنيفة.


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