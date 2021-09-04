لاعب كولومبي يهدد مكانة محرز في السيتي

كشف وكيل أعمال اللاعب الكولومبي “إيميرسون رودريغيز” أن موكله تلقى إتصالا رسميا من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بالإضافة إلى فريق تشيلسي عن طريق مدربه الألماني توماس توخيل.

ويشغل اللاعب إيميرسون رودريغيز 21 عاما منصب جناح أيمن في فريقه ميلوناريوس الكولمبي، وأثار إهتمام العديد من الأندية الأوروبية ال تي تسعى للظفر بخدماته خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

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