لاعب ليستر السابق يروي تفاصيل شجاره مع محرز

عاد لاعب فريق ليستر سيتي الانجليزي السابق “غاري تايلور فليتشر” للحديث عن فترة لعبه مع النجم الدولي الجزائري “رياض محرز”.

فليتشر قال في حوار مع موقع “ليستر ميركوري”:”كان رياض من أحسن اللاعبين الفنيين الذين لعبت بجانبهم في مشواري، لكنّه كان مغروراً”.

وأضاف:”حاولت أن أساعده قليلاً، وأحدّثه وأحثه على العمل، كما سهرت على منحه بعض النصائح، لكنه قال لي، من أنت لتحدثني بهذه الطريقة؟ فكان ذلك جزائي بعد أن أردت رؤيته يتطور، ويلعب بمستوى أعلى، وهنا انطلق المشكل”.

وختم:”رفض محرز أن يمرر لي الكرة لأسجل، خلال مباراة تدريبية، بعد أعياد ميلاد 2014، وفضل الاحتفاظ بها قبل أن يخسرها، وهو ما تسبّب في التسجيل ضدنا، فلم أضيّع فرصة توجيهه وتأنيبه”.