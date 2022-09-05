لاعب مستبعد من صفوف المنتخب الوطني يتألق في الليغا الإسبانية

بصم أمس الأحد، لاعب المنتخب الوطني لأقل من 18 سنة، وسيم قداري، على أول مشاركة بقميص ناديه إسبانيول في الليغا.

ودخل لاعب الخضر لأقل من 18 سنة السابق، في لقاء فريقه ضد أتلتيك بلباو، في الدقيقة الـ61 من عمر المباراة، برسم الجولة الرابعة من الليغا.

وتمكن اللاعب الشاب، قداري، من تقديم مستويات جيدة، ساهمت في الحفاظ على فوز فريقه في اللقاء، بهدف لصفر.

يجدر للإشارة، سبق للاعب وسيم قداري، المشاركة رفقة المنتخب الوطني لأقل من 18 سنة، مبارتين وديتين.

وليقوم بعدها، الناخب الوطني لاسات، باستبعاده من صفوف الخضر، لعدم إقتناعه بإمكانياته، ولينضم بعدها قداري للمنتخب الإسباني.