لاعب مصري سابق متهم في قضية جنسية!

فجرت تقارير صحفية مصرية صادرة أمس السبت، مفاجأة من العيار الثقيل، تتحدث عن تورط لاعب مصري سابق في قضية جنسية.

وفي هذا الصدد، أفاد موقع “المصري اليوم” بأن الأجهزة الأمنية بالعاصمة القاهرة، ألقت أمس، القبض على لاعب كرة قدم سابق يروج أطراف جنسية صناعية.

وأوضح المصدر ذاته، بأن اللاعب “س ح” الذي لعب في نادي الأهلي المصري. قام بتهريب الأطراف الجنسية من الجمارك بهدف الاتجار بها وتحقيق أرباح مالية.

مشيرا إلى أن المعني. تم رصدته وتوقيفه بمنطقة مصر الجديدة في حالة تلبس. أثناء عرضه لأطراف جنسية للبيع.

كما أكد الموقع المصري، بأن اللاعب السابق لنادي الأهلي “س ح” اعترف بحيازته الأطراف المحجوزة والاتجار بها، وتم تحرير محضر في حقه، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.