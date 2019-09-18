لاعب مصري في قلب “فضيحة تحرش”

كشفت صحيفة “فاناتيك” التركية عن سقوط اللاعب الدولي المصري محمد النني في فضيحة تحرش بعد إنتشار رسائله الموجهة لعارضة الأزياء “بيرين جويني”.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب المصري البالغ من العمر 27 عاما، تورط في هذه الفضيحة بعد أقل من شهر من إنضمامه للفريق التركي.

وقالت جويني عبر حسابها على “أنستغرام” إنها تتعرض لمضايقات من لاعبي الكرة، لافتة النظر إلى أن النني لم يكن اللاعب الأول أو الأخير الذي يقوم بذلك، مطالبة إياهم بالتوقف عن التحرش بها.

وتشير الصورة المنشورة إلى أن النني يسأل عن أحوال العارضة الشابة ويخبرها بأحواله.